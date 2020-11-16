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Yüksekova'da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.


İlçede günlerdir etkisini sürdüren yağmur yağışı, bugün kısa süreliğine yerini kar yağışına bıraktı. İlçede sabah başlayan kar yağışı, yaklaşık bir saate yakın sürdü. Araçların üzerinde kısa sürede kar birikintisi oluşurken, kar yaşının ardında yağmur da etkili oldu.


Meteoroloji verilerine göre, gün içinde karla karışık yağmurun zaman zaman etkili olacağı bildirildi.

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