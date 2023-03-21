İhlas Haber Ajansı

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Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu.


Yüksekova'da sabah saatlerindeki güneşli hava, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi.


Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilçedeki karla karışık yağmurun aralıklarla süreceği belirtildi.


Öte yandan, yağıştan dolayı yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı ekipler hazır bekletiliyor.

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