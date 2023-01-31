Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. İlçede devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, yüksek rakımlı bölgelerinde ise kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.

İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, karla mücadele ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ilçede kar yağışıyla beraber yoğun sis de etkili oluyor.