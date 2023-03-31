Yüksekova'da kar yağışı ve yoğun sis

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yüksekova'da sabah saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Nisan ayına bir günü kala yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı, kısa süre ilçeyi beyaza bürüdü. İşe gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Yoğun kar yağışının olduğu ilçede görüş mesafesi de yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Sabah kalktığında kar yağışıyla karşılaştığını belirten Nejdet Öztunç, “Malum AFAD dün bir uyarıda bulunda ve bölgede yoğun kar yağışının olacağına duyurdu. Sabah kalktığımızda kar yağışı vardı, biz de aracımızı kardan temizledik. Uzun zamandır hiç beklemiyorduk, bizi bayağı şaşırttı. Ani düşen sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı” dedi.