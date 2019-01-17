Yüksekova'da kardan adam yarışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde "kardan adam" yarışması yapıldı.

Öğrencileri sınav stresinden uzak tutmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için düzenlenen yarışmada, öğrenciler 4 grup halinde kardan adam yapmak için okul bahçesini kullandılar. Öğrenciler, daha sonra farklı boyutlarda yaptıkları 4 kardan adamı süslediler.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, yarışmada 11-G sınıfının yaptığı kardan adamın birinci olduğunu belirterek, “İki hafta boyunca öğrenciler yoğun bir sınav dönemi yaşadı. Öğrencilerin bu stresi atlatmaları için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.