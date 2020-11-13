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Yüksekova'da karla gelen sonbahar güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sonbahar mevsimi, kenti saran dağların beyaza bürünmesiyle görsel şölen sundu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbahar mevsimi, kenti saran dağların beyaza bürünmesiyle görsel şölen sundu.


İlçede 2 hafta önce etkili olmaya başlayan soğuk hava ve ardından devam eden yağışlar ilçeyi olumsuz etkiledi. İlçenin etrafını saran dağlar beyaza bürünürken, kent merkezinde de sonbahar güzelliği yaşanıyor. Ovanın sararmış görüntüsüyle çevresindeki dağların karlı hali görsel şölen oluşturuyor.


Bugün yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen çiftçiler hayvanlarını merada otlatırken, fotoğrafçılar da bol bol manzara fotoğrafı çekti. Sonbahar manzarasını fotoğraflayan Rıdvan Basmacı, “Sabah saatlerinde Doski ve Pinyanişi mıntıkasına geldim. Burada karlı dağlarla bütünleşen ovada sonbahar fotoğrafları çektim. Burada gerçekten güzel görüntüler var. Yüksek rakımlı dağlar bembeyaz, etekleri de sapsarı. İki rengi aynı anda yaşıyoruz. Bu da bize çok güzel görüntüler veriyor. Ben de bunları bir arada fotoğrafladım" dedi.

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