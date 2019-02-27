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Yüksekova'da karla mücadele çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.


Yüksekova'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışının ardından belediye ekipleri adeta seferberlik başlattı. Kapanan yolların açılması için çalışmalarını yürüten ekipler, ilk olarak yoğun yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerin yollarını temizledi. Mahallelerde eş zamanlı olarak çalışma başlattıklarını dile getiren Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, “İlçemizde bilindiği üzere hem kar yağışı hem de soğuklarıyla çetin bir kış geçiriyoruz. Her kar yağışı ile birlikte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımıza başladık. Dün akşam saatlerinde kendini fazlasıyla hissettiren kar yağışı yollarımızı kapatmış durumda. Ekiplerimiz geceden beri çalışmalarına devam ediyor. Mahalle yollarımızı açtıktan sonra ilk fırsatta çarşı merkezi ve bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışması başlatacağız” dedi.

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