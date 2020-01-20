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Yüksekova'da karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.


Yüksekova'da 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından belediye karla mücadele ekipleri ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesinde kar temizleme çalışması yürüttü. Sabahın erken saatlerinde büyük bir özveri ile çarşı merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmasından önce zabıta müdürlüğüne bağlı trafik birimi çalışanları tarafından araçların geçişleri kontrolü bir şekilde sağlanırken, hem cadde hem de kaldırımların temizliği sırasında iş makinelerin yetersiz kaldığı kaldırımlarda ise bilek gücü temizlik yapıldı. Cengiz Topel Caddesi'ndeki çalışma bitirildikten sonra akşam saatlerinde mahallelerde çalışmaların devam edeceği daha sonra da Cengiz Topel Caddesine bağlı ara sokaklarda çalışmalar başlanacağı belirtildi.


Toplanan kar yığınları ise kamyonlara yüklenerek ilçenin dışına taşındı.

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