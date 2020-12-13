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Yüksekova'da karlı dağların güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran dağlar, üzerindeki beyaz örtüsüyle şehre güzellik katıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran dağlar, üzerindeki beyaz örtüsüyle şehre güzellik katıyor.


İlçede günler öncesi yağan kar yağışından sonra şehir merkezinde karlar erirken, beyaz gelinliğini giyen dağlar ise görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlçede güneşli hava hakimliğini korurken, akşam saatlerinde gün batımıyla dağlar ayrı bir güzellik kattı. Gün batımıyla dağların üzerindeki beyaz örtü bulutların arasında ve şehrin ovasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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