Yüksekova'da karne heyecanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim öğretim gören 30 bin 440 öğrenci, karnelerini aldı.

15 Temmuz Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kendüzler ve beraberindekiler, karneleri dağıtarak nasihatte bulundular.

Kaymakam Kendüzler ve beraberindekiler, daha sonra lösemi hastası olan ve evinde eğitim gören Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Eyüp Uçar'ı Yeşildere Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiler. Lösemi hastası 1. sınıf öğrencisi Uçar ile yakından ilgilenen Kendüzler ve beraberindekiler, başarılı öğrenciye karne ve oyuncak verdiler.