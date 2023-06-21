Yüksekova'da kartpostallık "hilal" manzarası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi semalarında görülen hilal şeklindeki ay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde dağların üzerinden çıkan hilal şeklindeki ay, kartpostallık manzarasıyla mest etti. Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinden beliren ay, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar ayın muhteşem görüntüsünü fotoğraf karelerine yansıttı.

Hilalin beyaz ve kızıl rengine hayran kalan Serdar Yiğit isimli vatandaş, "Havanın açıklaması nedeniyle hilalin güzel bir görüntüsü var. İlk kez bu kadar net fotoğrafladım. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, fotoğraflamak için muazzam bir görüntü. Doyasıya bakma fırsatımız oldu" dedi.