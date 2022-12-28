Yüksekova'da kartpostallık 'yarım ay' manzarası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan ay, hayran bıraktı. Akşam saatlerin ilçenin semalarında az bulutlardan dolayı net çıkan yarım ay şehrin ışıkları ile birleşmesi ayrı bir güzellik kattı. Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yarım ayın güzelliğini fotoğrafladığını belirten Cami İnce isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından hilal şeklindeki yarım ay, şehrin ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşuyor. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunuyor. Hayran kaldım diyebilirim. Doyasıya izleme keyfini yakaladık ve o anları fotoğrafladık'' dedi.