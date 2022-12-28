İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüksekova'da kartpostallık 'yarım ay' manzarası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı.


Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan ay, hayran bıraktı. Akşam saatlerin ilçenin semalarında az bulutlardan dolayı net çıkan yarım ay şehrin ışıkları ile birleşmesi ayrı bir güzellik kattı. Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yarım ayın güzelliğini fotoğrafladığını belirten Cami İnce isimli vatandaş, "Yüksekova semalarından hilal şeklindeki yarım ay, şehrin ışıklarıyla beraber güzel görüntü oluşuyor. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunuyor. Hayran kaldım diyebilirim. Doyasıya izleme keyfini yakaladık ve o anları fotoğrafladık'' dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.