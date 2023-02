Yüksekova'da ‘Kayaklı Koşu Eleme Yarışması' heyecanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen ‘Kayaklı Koşu Eleme Yarışması' renkli görüntülere sahne olurken, sporcu ve misafirlere ise keledoş yemeği ikram edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Yüksekova'da ilk kez düzenlenen ‘Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından kayakçılar katıldı. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü mevkiinde düzenlenen ve iki gün sürecek yarışmaya 20 ilden 550 sporcu katıldı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun startını verdiği yarışmada, sporcular yoğun kar yağışına rağmen derece elde edebilmek için büyük mücadele verdi.

Sami Keskin: “Yüksekova'da tarihi anlar yaşıyoruz”

550 sporcunun şu an Yüksekova'da kayak keyfi yaşadığını dile getiren Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, “Şu an Yüksekova'da kayak merkezimiz şenlenmiş durumdadır. Kayaklı Koşu Eleme Yarışması ilk defa Yüksekova'da yapıldı. Bunun heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çok güzel bir atmosfer var, müthiş bir heyecan var. Türkiye'nin her yerinden ilçemize gelen tüm sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden gelen tüm sporcularımızı en güzel şekilde ağırlıyoruz, bundan dolayı mutluyuz. Artık bu tarz yarışmalarının Yüksekova'da olmasını canı gönülde istiyoruz ve talep ediyoruz” dedi.

Niğde'den yarışma için Yüksekova'ya gelen Nisa Çelebi ise bir gezi turu bünyesinde Hakkâri'ye daha önceden geldiğini belirterek, “Çok beğenmiştim. Bu sefer de yarışma için geldik. Federasyon burada hiçbir zaman yarışma düzenlememişti. Bizde bununla beraber yeni bir pist görmüş olduk. Yeni bir yöreyi tanımış olduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Her şey çok güzel” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen organizasyonda sporculara ve misafirlere keledoş yemeği ikram edilirken, yoğun kar yağışı altında davetliler halay çekmeyi de ihmal etmedi.