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Yüksekova'da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Tahir Çetin’in cesedi torbaya konulmuş halde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Tahir Çetin'in cesedi torbaya konulmuş halde bulundu.


İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Tahir Çetin, önceki akşam iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Çetin'den herhangi bir ize ulaşamayan aile, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Arama çalışmaları devam ederken, Tahir Çetin'in cesedi sabah saatlerinde halk pazarında bulunan dükkanın önüne torbaya bırakılmış şekilde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset hastane morguna alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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