Yüksekova'da 'Kış Okulları' kursuyla öğrenciler dolu dolu bir tatil geçirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlatılan 'Kış Okulları' kursları bünyesinde verilen bilim, sanat, matematik ve İngilizce eğitimiyle öğrenciler dolu dolu bir tatil geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye geneli hayata geçirilen 'Kış Okulları' bünyesinde Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan bilim, sanat, matematik ve İngilizce kursları yoğun ilgi gördü. 'Kış Okulları'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, ilçe genelinde verilen eğitimle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgiler aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının ilk kez yarıyıl tatilinde ‘Kış Okulları' bünyesinde 4 alanda ücretsiz kurs düzenlediğini belirterek, “İlçemizde 23 Ocak'tan itibaren bin 500 öğrenciyle 40 okulumuzda bu kursları başlattık. Bizde kursları yerinde dolaştık ve gördük ki tüm öğrencilerimiz iyi faydalanıyor. Öğrencilerimiz ders yapmanın yanı sıra tiyatro, kitap okuma etkinliği ve kartopu oynayarak güzel vakit geçiriyorlar. Kış memleketi Yüksekova'ya kış okulları çok yakıştı” dedi.

Öğretmen Hanife Bozdağ Tekin ise öğrencilerle yaz kursunda beraber olduğunu söyleyerek, “Şimdide kış okullarında verdiğimiz kurslarda beraberiz. Ara tatilde bakanlığımız hayata geçirdiği ‘Kış Okulları' çerçevesinde öğrencilerimize 4 alanda eğitim veriyoruz. Burada teknolojiyi kullanarak eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı.