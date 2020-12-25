Yüksekova'da Kısıtlamadan sonra ekipler yolları küreklerle temizledi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlamadan ile birlikte belediye ekipleri, iş makineleri ile caddelerde kar temizliği yaparken, karla mücadele ekipleri de küreklerle kaldırımları temizlediler.

Yüksekova'da kar yağışı ile birlikte mahalle yollarını temizleyen, Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekibi ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesinde kar temizleme çalışması yürüttü. Akşam saatlerinde büyük bir özveri ile çarşı merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmasından önce zabıta müdürlüğüne bağlı trafik birimi çalışanları tarafından araçların geçişleri kontrolü bir şekilde sağlanırken, park halindeki araçların caddeden kaldırılması için anonslar yapıldı. Daha sonra başlayan çalışma ile birlikte iş makinelerinin kardan arındırdığı caddenin kaldırımları ise küreklerle temizlendi. Söz konusu cadde ve bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar devam etti.