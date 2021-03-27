Yüksekova'da kitap kafe açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ‘Terslale Kitap Kafe' törenle açıldı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksekova Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile hizmet vermeye başlayan kafenin açılış törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin, İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Teşkilat Başkanı Ertuğrul Taşlı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bir açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, “İnsan hepimizin bildiği gibi eşrefi mahlûkattır. Her şey onun üzerine inşa edilmiştir. Medeniyet insanın inşa edeceği bir şeydir. Hep beraber bir şeyler yaptığımız zaman bir anlam ifade ediyor. Zaten medeniyet dediğimiz şey birçok farklı kolun bir araya gelmesiyle olur. İnşallah bu sürecin devamında Yüksekova gibi en güzide şehirlerden birisi bir çölde bir vaha gibi hal alır. Türkiye'nin en yüksek oranda gençlerinin bulunduğu bir şehirde bulunuyoruz. Yüzde 70 üzerinde bir genç nüfus var. Bu genç nüfusun da bu gibi hayırlı işlere ihtiyacı var. Bilindiği üzere bizim de gençler için bir çalışmamız var. Hep beraber inşa ettik, hep beraber inşa edeceğiz. Haritayı inşallah hep beraber yeniden çizeriz ve bir şeyler ekleriz. Elbirliğiyle geleceği bizim gençlerimiz inşa edecek. Dünyanın neresinde olursa olsun sağına soluna bakmadan hep beraber koşacak bir nesil inşa edebilirsek dünyayı da kurtarmış oluruz. Derdimiz dünyayı kurtarmak değil ama koşuşturmak bizim işimiz” dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Anadolu Teşkilat Başkanı Ertuğrul Taşlı ise İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin 50 yıllık bir hareket olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımız, bu ülkenin gelişimi için gecelerini gündüzüne katarak çalışıyorlar. İnsan ve Medeniyet Hareketi de kendi alanında kendine biçmiş olduğu alanda sorumluluğunu bilerek hareket ediyor. Bugün Türkiye'nin 53 ilinde teşkilatlarımızı oluşturmuş ve 53 ilde aktif çalışmalar yürütüyoruz. Tek bir derdimiz bütün bunları yaparken sadece Rabbimizin rızasını kazanmayı umut ediyoruz. Gecesini gündüzüne katan bu ülkenin inşasında ve imarında bu ülkeyi geleceğe taşınmasında sorumluluk üstlenen kardeşlerden oluşuyoruz” ifadelerini kullandı.