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Yüksekova'da kitap okuma etkinliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliği büyük ilgi gördü.


Dize Mahallesi'nde bulunan Hamit Kesici İlk ve Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri, daha çok masa başında olan kitap okumayı bu sefer okul bahçesinde yaptı. Koreografi de oluşturan öğrenciler, açık havada kitap okumanın keyfini çıkardılar. Hamit Kesici İlk ve Ortaokulu Müdürü Servet Yıldırım, kitap okuma konusunun üzerinde çok durduklarını belirterek, “Her gün okulumuzda 30 dakika kitap okuyoruz. Kitap okumayı farklı şekillerde öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmak için kitap okumayı değişik ve güzel alanlarda yaparak öğrencilerimize sevdiriyoruz. Tüm öğrencilerimize kitap okumayı sevdireceğiz. Etkinliğimizi 4 duvarın dışına taşıdık. Çocuklarımız hem açık havanın tadını çıkardılar hem de kitaplarını okudular. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Okuma etkinliğine destek veren Yüksekova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Kütüphanesi Sorumlusu Doğan Özek ise, öğrencilere maddi ve manevi destek olmak için yanlarında bulunmak istediklerini belirterek, “Bundan sonra da aynı heyecanla bu etkiliklerimize devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.


Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler ise, okumanın faydalarından bahsederek, emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ettiler.

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