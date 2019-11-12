İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da korkutan yangın

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı’ya ait evde çıkan yangın korkuttu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.


İlçenin Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evin balkonunun altındaki odunlardan kaynakladığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulunup söndürdü.


Yaşanan yangın büyük çapta maddi zarara yol açtı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.