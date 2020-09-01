Yüksekova'da korona virüse karşı ‘tedbirli olalım' afişleri asıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (YESO) Başkanı Vedat Çoğaç, artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek için her yere afiş astı.

İlçede son günlerde artış gösteren vakalara karşı Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (YESO) harekete geçti. Başkan Vedat Çoğaç'ın talimatları üzerine Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerine dikkat çekmek amacıyla afişler asıldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Çoğaç, “Virüsten korunmak için alınabilecek en önemli tedbir; maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik kurallarına uymaktır. Bu anlamda sıklıkla uyarılar yapılırken, Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası (YESO) olarak afişler hazırlayarak ilçemizin belli noktalarına ve iş merkezlerine asarak vatandaşların kurallara uymaları istendik” dedi.