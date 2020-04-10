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Yüksekova'da korona virüsü tedavisi gören 3 hasta taburcu oldu

HAKKARİ (İHA) – Yüksekova Devlet Hastanesinde korona virüs tedavileri tamamlanan 3 hasta, alkışlar arasında taburcu edildi.


Korona virüs testleri pozitif çıktıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 3 hastadan sevindiren haber geldi. Yapılan tedavinin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, doktor ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine uğurlandı.


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Özge Özgen Top, Yüksekova'da korona virüs nedeniyle tedavi gören 3 hastanın bugün taburcu edildiğini belirterek, “Anne-baba ve 8,5 aylık bir bebeğin tedavileri tamamlandı. İyi bir şekilde taburcu oldular. Hastanemizde 10 vakamız vardı, 3'ünü taburcu ettik 7 hastamız kaldı" şeklinde konuştu.


Taburcu oldukları için mutluluklarını dile getiren aile fertleri de, “Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Doktorlara, hastane personeline teşekkür ediyoruz. Çok iyi ilgilendiler bizimle, Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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