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Yüksekova'da korona virüsüne karşı kurban kesilip dua edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsü salgınının def edilmesi için kurban kesilip dua edildi.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye'de de can almaya devam eden korona virüsüne karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova ilçesine bağlı Kilimli köyünün sakinleri de virüs belasının def edilmesi için üç büyükbaş hayvanı kurban olarak keserek dua ettiler.


Açıklamalarda bulunan köyün imamı İbrahim Çobanoğlu, köy halkıyla yaptıkları istişareler sonucu ‘sadaka belâyı def eder' şiarıyla kurban kestiklerini belirterek, “Allah'a sonsuz hamd-û senalar olsun ki insanımız darlığı, sıkıntıyı anlayan sağlam bir zemine sahiptir. Köy sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yüce Allah makamında kabul buyursun” dedi.

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