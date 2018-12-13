Yüksekova'da ‘Kültür Günü' etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ‘Yüksekova Kültür Günü' programı düzenlendi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen ‘Yüksekova Kültür Günü' programına 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, okul faaliyetlerinin olduğu sinevizyon ve müzik dinletisi ile devam etti.

Ardından Dağcılık Eğitmeni Kahraman Aytan ve Ressam İbrahim Eraslan tarafından hazırlanan yöresel müze yoğun ilgi gördü. Müzeyi gezerek bilgi alan protokol üyeleri, daha sonra öğrenciler tarafından evlerde hazırlanan yöresel yemekler ikram edildi.

Program sonunda katılımcılara teşekkür eden Okul Müdürü Kenan Canan, “Programa yaklaşık 500 misafir katıldı. Misafirlerimizin yoğun ilgisi bizi mutlu etti. Emeği geçen öğretmenlerime, öğrencilerime ve okul personelime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.