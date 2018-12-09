Yüksekova'da kumlama çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından sokaklarda başlatılan kumlama çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yolları kullanılabilir hale getirmek için Yüksekova Belediyesi çalışanları kolları sıvadı. Kış mevsimi nedeniyle başlayan soğuklara rağmen yollarda düzeltmeler yapan belediye ekipleri, ayrıca kumlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Vehbi Çoruh, soğuklara rağmen çalışmaların sürdürülmesini takdirle karşıladıklarını ifade ederek, belediye yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti.