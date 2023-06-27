Yüksekova'da kurbanlık satışları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler büyük emek harcayarak yetiştirdikleri kurbanlıkların satışını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde yaşayan besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Yüksekovalı besiciler, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Yeşildere Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarına geliyor. Kamyonet ve traktörlerin römorkunda hayvanlarını getiren besiciler, kendilerine ayrılan bölümlerde alıcı bekliyor.

Pazarda büyükbaşlar 120 bin liraya kadar satılırken, küçükbaş hayvanlar ise 5 ile 10 bin lira arasında alıcı buluyor.

Fiyatların yükseldiğini belirten besici Cengiz Onat, “Geçen sene ile bu sene arasında fiyat farkı çok var. Fiyat ne kadar değişse de bizde zarar çok. Çünkü her şey pahalandı. Şimdi koyunun tekini 5 bin 500'e satıyorum, buna rağmen zararına satıyorum. Fiyatlar ise 5 ile 10 bin TL arası değişiyor. Ama yine satışlarımızdan memnunuz, her şeye rağmen satıyoruz” dedi.

Necmettin Çelik isimli besici de bayrama az zaman kala satışa başladıklarını söyleyerek, “Şu an piyasa iyi, satışlarımız iyi. Fiyatlar 5 ile 10 bin arası değişiyor. Bizde müşterilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.