Yüksekova'da kurt sürüsü köye indi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar köye indi.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyü kırsalında görünen kurt sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yüksekova'da mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte yüksek kesimlerde aç kalan kurtlar, gündüz saatlerinde köye kadar indi. Bir süre vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan kurtlar, daha sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

Yağış ve soğuk havanın etkili olduğu Yüksekova'da doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının kırsala indiğini belirten vatandaşlar, yabani hayvanların zaman zaman köye kadar geldiğini ifade ettiler.