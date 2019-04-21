Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen lapa lapa kar yağdı.

İlçede günlerdir aralıklı süren sağanak, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar ise nisan ayına rağmen yağan kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçenin işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi üzerinde yolculuk yapan sürücüler hız konusunda uyarılırken, kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.