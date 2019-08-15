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Yüksekova'da maddi hasarlı kaza

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasara yol açtı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 BAL 299 plakalı otomobille 34 RR 9912 tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kazaya sebebiyet veren araçlar yoldan çektirilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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