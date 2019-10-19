İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da maddi hasarlı kaza

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Nurettin A. yönetimindeki 30 YC 383 plakalı mimibüs, viraj alamayarak devrilme sonucu maddi hasar meydana geldi. Sürücü Nurettin A. yara almadan kurtulurken, devrilen araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.