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Yüksekova'da menfez yenileme çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan menfezler yenilendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan menfezler yenilendi.


Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kız mevsimi öncesi çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Güçlü köyüne bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan eski menfezler, ekipler tarafından değiştirildi. Vatandaşların kışa sıkıntısız girmeleri için çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm noktalara hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

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