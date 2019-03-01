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Yüksekova'da “Mobil Gençlik Merkezi” projesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla “Yüksekova Mobil Gençlik Merkezi” projesi hayata geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla “Yüksekova Mobil Gençlik Merkezi” projesi hayata geçirildi.


Gençlik Merkezi Spor Salonundaki programa Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum müdürleri katıldı. Programda; voleybol, okçuluk, portatif futbol kaleleri, dart, langırt, bahçe satrancı, mini golf, boks standı ve masa tenisi malzemelerinin tanıtımı gerçekleştiydi.


Programa katılan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, amaçlarının ilçe merkezine uzak ve imkanı olmayan çocukları sportif ve kültürel faaliyetlerle buluşturmak olduğunu belirtti. Yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Kendüzler, hizmetin çocuklar için faydalı olmasını temenni etti.

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