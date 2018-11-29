Yüksekova'da müzik etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşları okumaya teşvik etmek amacıyla müzik etkinliği düzenlendi.

‘Okumak İstiyorum' projesi kapsamında Avaşin Kitap ve Cafede yapılan müzik programına Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm İşgörer, Kadın ve Umut Girişimcileri Derneği Başkanı Kibar İlan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Okumak İstiyorum' Projesi Koordinatörü Osman Demir, projeyi yaklaşık 3-4 aydır Yüksekova'da başlattıklarını belirterek, “Teknoloji hızla ilerliyor. İnsanlar bu hıza ulaşalım derken kitap okumayı çok azalttı. Türkiye'de şu an günde kişi başına okumaya ayrılan süre bir dakika, Yüksekova'da da durum pek farklı değil. Biz bu noktada burada ‘Bu Yolda Umut Var' adı altında böyle bir proje başlattık. Yüksekova'da okuma alanları az olduğu için ‘kitabus' fikrini gerçekleştirmek ve Yüksekova halkına kazandırmak istiyoruz. Biz proje arkadaşlarımız okuyoruz ve Yüksekova halkına da okutmak istiyoruz” dedi.

Kütüphane sorumlusu Doğan Özek'in de bir konuşma yapmasının ardından ‘O Ses Türkiye' yarışmacı ve yerel müzisyen Sayim Acar tarafından şarkılar seslendirildi.

Müzik programı, verilen kokteylle son buldu.