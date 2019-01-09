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Yüksekova'da okullar tatil edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.


Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 09.01.2019 çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi" denildi.


Kamuda çalışan hamile ve engeli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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