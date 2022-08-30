Yüksekova'da okullar yenileniyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okulların açılmasına sayılı günler kala yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının, ülke genelinde okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde Yüksekova'da 7 okul iyileştirme programına alındı. “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi içerisinde iyileştirme programına alınan okullardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Okullardaki çalışmaları yerinde inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, “Öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yaparak büyük bir özveri ile yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Son yıllarda eğitim alt yapısının güçlendirilmesi noktasında çok ciddi yatırımlar yapılıyor. 11 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Bu sene eğitim öğretim yılının başında bu okulları faaliyete alacağız. Bu okulların maliyeti 120 milyon liranın üzerindedir. Amacımız bu çalışmaları iki hafta sonra başlayacak olan eğitim öğretim yılına yetiştirmek. Belki bir iki okulumuzda inşaat süreci uzayabilir ancak biz önlemlerimizi aldık. Böyle bir durumun yaşanmasında hiçbir öğrencimizi eğitimden mağdur etmeyeceğiz. Hızlı bir şekilde yatırımlarımız, inşaatlarımız, büyük onarımlarımız ve güçlendirmelerimiz tamamlanacak. Köylerimizde de küçük onarım çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

“Tüm öğrencilerimize en iyi okulları kazandırmak için çalışıyoruz” diyen Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ise amaçlarının nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek olduğunu söyledi.