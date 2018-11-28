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Yüksekova'da “Okumak İstiyorum” projesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen ‘Okumak İstiyorum’ projesi kapsamında Rıfat Taşkent ve 7 öğrencisi ‘örnek aile’ oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen ‘Okumak İstiyorum' projesi kapsamında Rıfat Taşkent ve 7 öğrencisi ‘örnek aile' oldu.


İlçede yürütülen “Okumak İstiyorum” projesi kapsamında Avaşin Kitap ve Cafe Kütüphanesinde öğrencileriyle kitap okuyan Rıfat Taşkent, bir ilke imza atarak Yüksekova'da ‘örnek aile' olmayı başardı. Kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Rıfat Taşkent, “Kitap okumayı her an çocuklarla beraber bizler de takip ediyorduk. Bir pazar günü Avaşin Parkı'na geldiğimizde, bir grubun çimenler üzerinde kitap okuduğunu gördük. Bu durum merakımızı çekti. Daha sonra buradaki Osman Bey, ‘Biz gençlerimizi kitap okumaya davet ediyoruz. Bu projeye siz de katılırsanız, memnun oluruz' demişti. Bir sonraki haftaya biz de ailece kitap okuma etkinliğine katıldık. Gerçekten kitap okumanın faydalarını gördük. Benim kızım geçen hafta deneme sınavında birinci geldi. Bunu gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Herkesi canı gönülden kitap okumaya davet ediyorum. Buradan valiliğimize, kaymakamlığımıza, tüm mülki idare amirlerimize bu projeye destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Gerçekten maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Boş boş dolaşan gençlerimiz var. Onlara, bu proje üzerinden olanaklar sağlayalım, yeter ki şehrimiz ve geleceğimiz kazansın” dedi


Berin Nevra Taşkent ise, babasıyla kitap okumanın eğlenceli olduğunu belirterek, “Kitap okuyunca okumamız gelişiyor, Türkçemiz gelişiyor. Doğru kelimeler kullanabiliyor, iyi cümleler kurabiliyoruz. Bu sebeple kendimizi, tüm dünyayı sorgulayabilir ve yararlı olduğumuzu kanıtlayabileceğiz. Okumadıkça karşımıza çıkan her bir olumsuzluk bir doğrumuzu götürecektir. Onun için kitap okumaya yönelelim” şeklinde konuştu.

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