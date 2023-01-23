Yüksekova'da organik ürün satışına ve yöresel yemeklere kadın eli değdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 15 kadın, hem organik ürün satışı hem de ilçenin dağlarında topladıkları bitkilerle yaptıkları yöresel yemeklerle aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Yüksekova'da kurulan Demeter Organik Tarım Evi'nde hem organik ürünler satışa sunuluyor hem de kadın elinin değdiği lezzetler müşterinin beğenisine sunuluyor. İran ve Irak uyruklu kadınların aralarında bulunduğu tarım evi üyeleri, 17 çeşit soğuk ve sıcak içecek, 21 çeşit kahvaltı ürünü ile yöresel yemekler olan keledoş, siyabolu kavurma, doğaba, devin, keşkek, glol, hirise ve tırşık yaparak tanıtımını da sağlıyor.

“Kadın eli ile yerele katkı sağladık”

Hem organik ürünleri sattıklarını hem de yöresel yemekleri müşterilerine sunduklarını ifade eden Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Bahar Sağkol, "Kooperatifimiz daha önce kadın alanında saha çalışmaları yürütmüş, bu çalışmalar neticesinde Yüksekova'da kadınların istihdam oranına ve tarımına katkıda bulunmak amacıyla 15 genç girişimci kadın tarafından kurulmuştur. Güngör Mahallesi'nde bulunan Millet Parkı içerisinde bulunan Demeter Organik Tarım Evi işletmesi de Yüksekova halkının ve dışarıdan gelen misafirlerin ilk defa yöresel kahvaltısını ve yemeklerini yiyebilecekleri bir alan olmuştur. Ayrıca E-Ticaret Platformlarıyla bu ürünlerin ulusal mecralarda tanıtılmasına ve satılmasına imkan sağlamaktadır. Demeter Organik Tarım Evi işletmesinin kurulmasına destek veren Hakkari Valiliği, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri, Yüksekova Kaymakamlığı ve UNDP, VİSA, HABİTAT ve UNHRC, Hayat'a Destek gibi çok kıymetli kurum ve kuruluşlar vardır. Bu desteklerle güzel projeler yürütülmüştür. Mevcut kooperatifçilik algısından ziyade yeni nesil kooperatifçilik mantığı ile Yüksekova'da bir marka değeri geliştirmeyi hedefliyoruz. 7 kadın ile başladığımız serüvende yüzlerce üreticiye ulaşılmış ve bunun sürdürülmesi amaçlamaktadır. Burada çalışanlar ürünlerinin satışını yaparken, diğer taraftan da ilçeye ait tüm yerel yemekleri yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Demeter Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Derya Taşar, “Yazın 5 ilçemizde saha çalışmamızı yaptık. Burada tüm kadınlarımızla görüştük ve aktif bir şekilde ürün getiriyoruz. Her şekilde ürünlerin devamlılığını sağlıyoruz. Burada elde ettiğimiz ürünleri hem satışa sunuyoruz hem de elde ettiğimiz gelirin yüzde 10'unu Yüksekova Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı ile işbirliği içerisinde dar gelirli ailelere veriyoruz. Malum kadınların ürettikleri ürünlerin satılacağı bir alan yoktu. Şimdi kadınlar bizle üretiyor ve aynı zamanda bize satışını da yapıyor. Yani köydekilerde kadınlarımız da kazanıyor ve burada çalışan tüm kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” şeklinde konuştu.