Yüksekova'da oryantiring heyecanı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Rabiye Kılınçarslan'ın girişimleriyle oryantiring sporu tanıtıldı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir bahçede etkinlik düzenleyen oryantiring antrenörü Rabiye Kılınçarslan, ilçede ilk kez harita ve pusula yardımıyla yapılan oryantiring sporunu tanıttı. Labirent oryantiring çeşidini yaptıklarını ifade eden Rabiye Kılınçarslan, “Yüksekova'da ilk kez gerçekleştirilen Dünya Oryantiring Günü'nü 19-21 Mayıs tarihleri arasında kutlamaya devam edeceğiz. Biz bugün dünyada oryantiring sporunu tanıtmak amacıyla başlatmış olduğumuz bir etkinliğe Yüksekova genelindeki katılımcılarla destek verdik. Oryantiring sporunu bugün bütün halka ve çocuklara tanıtmış olduk. Alanımızdaki şeritlerle çekilen yerler labirent oryantiring çeşididir. Çocuklar hedeflere sırasıyla giderek, ellerindeki haritalarda bulunan kısma zımbayı basarak parkuru tamamladılar. İlk gün yapılan etkinlikte yüzün üzerinde katılımcı yer aldı” dedi.

Öğrencilerden Pervin Turgut ise, Oryantiring Günü'nü kutladıklarını belirterek, “Mahalle bahçesinde yapılan bu etkinlik çok eğlenceli geçti. Çok eğlendik. Spor alanını öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla birlikte kurduk ve toplumsal yardımlaşmayı da öğrenmiş olduk. İlk kez oryantiring sporuyla karşılaştık. Bunun için Rabiye Hocamıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Oryantiring etkinliğine İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da katıldı.