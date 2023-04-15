Yüksekova'da oto lastikçilerde bahar yoğunluğu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimin bitmesiyle sürücüler yaz lastiğinin değişimi için oto lastikçilere akın etti.

Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerinin yolunu tuttu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erdi. Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği döneminin sona ermesiyle birlikte Yüksekova'da lastikçilerde yoğun mesai başladı. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilere akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü.

Oto lastik tamircisi Cengiz Kılıçoğlu, "Malum ilkbaharın gelmesiyle lastikçilerde bayağı yoğunluk başladı. Sürücüler artık kış lastiğini değiştirmek için buraya geliyor. Bizde yaz lastiklerini takmaya başladık. Şükür şu an çok güzel gidiyor, bayağı yoğunluk var'' dedi.