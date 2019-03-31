İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de sabah saat 07.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saat 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.


Sabah saat 07.00'de ilçe genelindeki tüm okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar yoğun bir şekilde oy kullanmaya başladı. Akşam saat 16.00'da sona erecek oy kullanma işlemi sırasında vatandaşların hiçbir sıkıntıya maruz kalmamaları ve özgür bir şekilde oy kullanmaları için polis ve jandarma ekipleri de tüm tedbirlerini aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.