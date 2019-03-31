Yüksekova'da oy kullanma işlemi başladı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saat 07.00'de oy kullanma işlemi başladı.

Sabah saat 07.00'de ilçe genelindeki tüm okullarda kurulan sandıklarda vatandaşlar yoğun bir şekilde oy kullanmaya başladı. Akşam saat 16.00'da sona erecek oy kullanma işlemi sırasında vatandaşların hiçbir sıkıntıya maruz kalmamaları ve özgür bir şekilde oy kullanmaları için polis ve jandarma ekipleri de tüm tedbirlerini aldı.