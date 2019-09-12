Yüksekova'da Özel Bilim Anadolu Lisesi açıldı

Yüksekova ile Şemdinli yolunu birbirine bağlayan güzergahta modern bir şeklinde yeni yapılan Özel Bilim Anadolu Lisesi, kurdele kesme töreninden sonra hizmete açıldı. Düzenlenen törene, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, kurum amirleri, iş adamları, esnaflar, öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüksekova için en iyi hizmet olduklarını belirten Özel Bilim Anadolu Lisesi'nin kurucusu Galip Çobanoğlu; "1999'den beridir bir eğitim camiasında bulunduğumuz için kendimizle ve kadromuzla da gurur duyuyoruz. Yüksekova halkına böyle bir hizmet ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. 14 yıllık eğitim sektöründe dershane ile başladık, daha sonra temel lise ve şimdi de Anadolu Lisesi açtık. Bu alanda daha ileri gitmek için tüm çabamızla çalışacağız. Edeceğimiz tüm eğitim çalışması tüm Yüksekova halkına hayırlı olsun” dedi.

Özel Bilim Anadolu Lisesi'nin kurucusu Servet Düz ise; “20 yıllık bir eğitim hayatından söylüyoruz. Modern standartların üstünde bir eğitim kurumu kazandırdık ilçemize. Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Daha iyi bir eğitim sunmak için tüm çabamızı göstereceğiz. Bölgenin en iyi kadrosu ile bu işi yapmaya çalışıyoruz. Velilerin beklentilerini biliyoruz, öğrencilerin daha iyi olması için hangi koşulların lazım olduğunu biliyoruz. Kadro ve ekibimizle halkımıza hizmet etmeye geldik. Yüksekova halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul açılışı, verilen kokteyl ile başlaması, davetiyeler okul binasını gezdikten sonra program son buldu.