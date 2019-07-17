İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksekova'da ‘'Parçalı Ay Tutulması'' Görüntülendi

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova’dan da görüntülendi.

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova'dan da görüntülendi.


Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde ‘'Parçalı Ay Tutulması'' tam görüldü.


İlçede yaşayan Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler.



Gece 03.18'de bitecek


Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.