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Yüksekova'da peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Şemdinli karayolunda Güçlü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NC 4566 plakalı otomobilin çarpmasıyla diğer şeride savrulan şahsa karşıdan gelen 65 EG 245 plakalı minibüs çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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