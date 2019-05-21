Yüksekova'da Ramazan coşkusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenlendi.

İlçedeki Nişan Park AVM, Ramazan'ın eski günlerini yaşatmak için bir birinden değişik etkinlikler düzenledi. Etkinlikleri izleyen çocuklar, en sonda ise halay çekerek eğlendiler. AVM sahipleri Cevher ile Ejder Nişan, uzun yıllardır bu sektörde hizmet verdiklerini belirterek, “Her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Onun için bu Ramazan'da özellikle çocuklar için bir şeyler yapalım dedik. Hacivat ve Karagöz oyunları başta olmak üzere çeşitli oyunlar sergiledik” dediler.