Yüksekova'da Ramazan yoğunluğu

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile alışveriş hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Vatandaşlar bu gece kalkılacak ilk sahur öncesi alışveriş merkezlerine ve toptancılara akın ederken, esnafın da yüzü güldü. Ramazan alışverişini son güne bıraktığı için yoğunluğa yakalandığını aktaran Rojhat Yiğit, "Mübarek Ramazan ayına sayılı saatler kala alışverişe çıktık. Tabii biraz geç kaldık, ama alışverişimizi bitirip yarın Ramazan'a hayırlısıyla başlayacağız inşallah. Çok fazla kalabalık var her tarafta, son güne kalmanın cezasını çekiyoruz. Fiyatlar ortalamanın üzerinde yine almaya mecburuz” dedi.

Ramazan hazırlıklarını ailesiyle birlikte yapan Uğur Erdoğan ise, Ramazan'ın huzur ve bereketle geldiğini belirterek, “Ramazan geldiği zaman hayırlı ve bereketli şekilde geliyor. Bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Alışverişimizi yaptık, hayırlısıyla Ramazanımızı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı huzurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nişan Park AVM sahibi Ejder Nişan ise, Yüksekova'da her sene olduğu gibi yine yoğunluk yaşandığını belirterek, “Bizde market sahipleri olarak vatandaşın Ramazan ayında evlerine götüreceği eşyalar için hem fiyat hem de araç konusunda yardım ediyoruz. İnşallah bu Ramazan tüm Yüksekova'mıza ve tüm ülkemize hayır ve bereketler getirir. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan-ı Şeriflerini kutluyorum” şeklinde konuştu.