Yüksekova'da resmi araçlar süslenip sokak sokak gezilerek 23 Nisan kutlandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun yağışa rağmen süslenen resmi araçlarla mahalle mahalle gezilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlandı.

Yüksekova ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle polisi, zabıta ve bazı kurum araçları süslenip, dışarıya çıkmayan çocuklar için sokak sokak gezilerek çocukların bayramı kutlandı. Konvoy şeklinde gezen görevliler, çocukların bayramını kutlayıp hediyeler verdi.