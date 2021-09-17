Yüksekova'da sağlıkçılar gece gündüz aşı yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sağlıkçılar gece gündüz demeden aralıksız aşı yapıyor.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge göndermesinin ardından Yüksekova ilçesinde de aşı yoğunluğu yaşanıyor. Bu nedenle sağlıkçılar gece gündüz aşılama çalışmasına devam ediyor. Birçok alanda PCR test zorunluluğunun getirilmesiyle, Yüksekova ilçe merkezinde vatandaşlar daha önce kurulan aşı çadırlarının yolunu tutuyor. İlçenin farklı noktalarına kurulan randevusuz aşı çadırlarında yoğunluk yaşanırken, sağlık görevlileri düğünleri ve esnafı da gezerek aşılama çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Yüksekova'da aşılama oranının yüzde yüze ulaşması için sağlık çalışanları canla başla ilçenin tüm noktalarında hizmet veriyor.

2. doz aşısını yaptıran Hamza Evin, ''Artık herkes aşılarını yapsın. Geciktirmeye zaman vermesin. Çünkü bu hastalığı ancak beraberce böyle yenebiliriz. Sağlık çalışanlarımıza destek olmak için aşılarımızı zamanında yapalım. Bizim sağlıkçılar sağolsunlar gece gündüz demeden her neresi olursa olsun vatandaşların ayağına giderek anında aşılarını yapıyorlar. İstediğimiz saatte istediğimiz yerde aşı olabiliyoruz. Şu an akşamın geç saatidir. Çadırda aşımı yaptım. Sağlıkçılarımızın hakları asla ödenmez. Tek yapacağımız şey artık aşılarımızı zamanında yapmaktır. İnşallah kısa sürede yüzde yüz başarıyı sağlayacağız'' dedi.