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Yüksekova'da satranç ve zeka oyunları eğitimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Harran Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen ‘Satranç ve zeka oyunları eğitmenliği’ kursunu öğretmenlere verdiler.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Harran Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen ‘Satranç ve zeka oyunları eğitmenliği' kursunu öğretmenlere verdiler.


Harran Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından ilçenin değişik okullarında sınıflarda yapılan ‘Satranç ve zeka oyunları eğitmenliği' adı altında ilçede görev yapan öğretmenlere kurs şeklinde öğrettiler. 60 öğretmenin katıldığı kursa, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler de katıldı. Harran Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen satranç ve zeka oyunları eğitmenliği kursunu yerinde inceleyen Kaymakam Kendüzler, kursun başarılı gördüğünü ifade etti. 60 öğretmenin katıldığı eğitimde Kaymakam Kendüzler, öğretmenlerle beraber mangala, reverse, hedef 5 gibi zeka oyunları oynadı. Kaymakam Kendüzler'e okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı eşlik etti.

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