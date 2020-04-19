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Yüksekova'da şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nöbet sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Abdullah Çam için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbet sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Abdullah Çam için tören düzenlendi.


Şehit Piyade Er Abdullah Çam için ilk olarak Hakkari ve Dağ Komando Tugayında tören düzenlendi. Tugayda yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere şehit Çam'ın naaşı Yüksekova'ya gönderildi. Helikopterle Yüksekova'ya getirilen Çam'ın naaşı, Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda memleketine uğurlanmak üzere uğurlandı.


Törene, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, asker ve polis erkanı katıldı.

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