Yüksekova'da şeker pancarı kadın eliyle üretilecek

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ‘Kadınlar Üretiyor Yüksekova Büyüyor' sloganıyla şeker pancarı üretimi için ön çalışmalara başladı.

Yüksekova Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Hakkari Tüketiciler Birliği Derneğinin işbirliğiyle 2023 yılının ilkbahar aylarında şeker pancarı ekimine başlanacak. Yüksekova Destar Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Eylem Şener, kooperatif olarak ilk günden beri üretime ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Yüksekova'da daha önce üretilen şeker pancarına yeniden can vereceğiz. Bugünlerde başlayacağımız tarla sürümlerinin ardından baharın şeker pancarımızın ekimini gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli çiftçi modeli ile çiftçimizin haklarını garanti altına alıyoruz. Hiçbir hakları kaybolmayacak. Ürettikleri şeker pancarının alım garantisini de veriyoruz. Kadınlar hayatın her yerinde olduğu gibi üretimde de yer almaya devam edecek. Gücümüzün yettiği her kadın çiftçimize ulaşıyor ve ulaşacağız. Her çiftçimizi üretime davet ediyoruz. Üreten her çiftçimizin yanındayız” dedi.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise yaklaşık iki yıldır tarım seferberliğini başlattıklarını belirterek, “Çiftçilerimiz için kar marjını yükseltmek mahiyetinde şeker pancarı ile yeni bir adım atmış oluyoruz. Sözleşmeli çiftçi modeli ile çiftçilerimizle birlikte şeker pancarı üretimi için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonbaharda tarla sürümünü yaparak ilkbahar için tarlanın uygun hale gelmesini sağlayacağız. Şimdiden köy köy dolaşıp çiftçilerimizle sözleşmelerimizi imzaladıktan sonra tarla sürümlerine başlayacağız. İlk günden bugüne kadar yegâne amacımız Yüksekova halkı için canla başla çalışmak oldu. Hedefimiz, Yüksekova'yı müreffeh bir seviyeye ulaştırmak, ekonomiye katkı sunmak ve çiftçilerimizin olanaklarını iyileştirmektir. Muhtarlarımız aracılığıyla çiftçilerimize ulaşıp şeker pancarı hakkında bilgilendirmeler ve sözleşmeler bu hafta içerisinde yapılacak” diye konuştu.