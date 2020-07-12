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Yüksekova'da sel felaketi: 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 5 köyde maddi zarar meydana geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmurun sele neden olması sonucu 5 köyde maddi zarar meydana geldi.


İlçeye bağlı 20 kilomete uzaklıkta bulunan Aşağı Uluyol, Yukarı Uluyol, Çukurca ve Demirkonak köyü ile Yumrutaş mezrasında öğle saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışı nedeniyle 5 köy sular içinde kalırken, toplam 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü. Ekiplerin gelmesiyle olayın yaşandığı köylerde inceleme yapıldı.


Köy sakini Bahattin Örtaş, "Yaklaşık 1 saat önce acayip bir yağmur yağışı oldu. Acayip bir felaket yaşadık. Selden dolayı bu tarafta 5 köy zarar gördü. Bu selden dolayı bizim tüm ot bağlarımız ve bahçelerimiz zarar gördü. Yağışla beraber gelen çamur tüm otlarımızın üzerine geldi. Bizde çaresiz durumda bekliyoruz. Bu selden dolayı çare istiyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.


Öte yandan bölgede başka bir sıkıntı yaşanmaması için Yüksekova Özel İdare ekipleri hazır bekleniyor.

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